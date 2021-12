Neujahrskonzert findet in Neulengbach statt

Das Neujahrskonzert mit dem NÖ Tonkünstlerorchester hat Tradition und zählt zu den kulturellen Höhepunkten in Neulengbach. Am 8. Jänner 2022 wird das neue Jahr in der Aula des Schulzentrums mit flotten Melodien begrüßt werden.

Aufgrund der Pandemie gibt es natürlich besondere Sicherheitsvorkehrungen. Das Konzert wird etwa eineinhalb Stunden dauern, es gibt keine Pause, auf Abstand bei Besuchergruppen wird geachtet.

Es gibt auch eine musikalische Besonderheit: Anlässlich "100 Jahre Niederösterreich" wird der eigens dafür von Leopold Schmetterer komponierte Festmarsch dargeboten. Am Programm stehen weiters berühmte Arien und Lieder aus Oper und Operette, Polkas und Walzern der Strauss-Dynastie, dazu populäre Orchesterstücke aus dem Gala-Repertoire.

Dirigiert wird das Neujahrskonzert von Lorenz C. Aichner, als Gesangssolistin tritt Joo-Anne Bitter auf.

Bürgermeister Jürgen Rummel und Kulturstadträtin Maria Rigler freuen sich auf das Neujahrskonzert mit dem NÖ Tonkünstlerorchester: „Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass Kulturveranstaltungen auch in herausfordernden Zeiten stattfinden können. Es bringt uns ein Stück näher zu einem gesellschaftlichen Leben, das uns allen gut tut und auf das wir gemeinsam hinarbeiten.“

Tickets online buchbar:

https://www.neulengbach.gv.at/Neujahrskonzert_2022

Weiters gibt's Tickets in den Trafiken in Neulengbach sowie im Rathaus Neulengbach.