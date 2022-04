Neulengbach 200.000 Euro für Kreisverkehr

Immer wieder kracht es hier, ein Kreisverkehr soll eine Verbesserung bringen. Foto: Dietl

B ezüglich Kreisverkehr am Klosterberg in Neulengbach wurde in der Gemeinderatssitzung ein Übereinkommen mit dem Land Niederösterreich beschlossen.