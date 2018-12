Wirtschaftsstadtrat Gerhard Schabschneider ist zufrieden: 500 Wadlpässe wurden heuer abgegeben.

Die Neulengbacher waren auch in diesem Jahr wieder eingeladen, zu Fuß oder mit dem Rad in die Stadt zu kommen. In den Geschäften gibt’s dafür Pickerl, und wer einen vollen Wadlpass abgegeben hat, kann schöne Preise gewinnen. Hauptpreis ist heuer ein KTM-E-Bike. Mit der Aktion soll das Zentrum belebt werden.

Die Aktion ist für heuer beendet. Die Wadlpass-Verlosung findet jetzt am Freitag statt. Auch die neuen Neulengbacher Zehner werden präsentiert.