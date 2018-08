Keramikerin Christine Nebosis und Bestatter Jörg Bauer zählten in der Vorwoche zu den Gästen beim Raum_Wagen, auch für Musik war gesorgt. Jetzt bricht bei dem Stadtbelebungsprojekt bereits die letzte Woche an, und es gibt noch einmal ein buntes Programm, kündigt Organisatorin Michaela Schmitz an.

Am Dienstag 28. August ist von 9 bis 12 Kleidertausch beim Raum_Wagen, von 10 bis 14 Uhr gibt’s Frozen Yoghurt, von 14 bis 19 Regionales aus Asperhofen und Grabensee.

Am Mittwoch, 29. August lautet das Motto von 9 bis 19 „Geherzt und zugenäht“: Zu Gast ist Katrin Huber-Köllner mit Neulengbacher Goodies wie dem Schlüsselanhänger mit Neulengbacher Schaf. Von 11 bis 14 Uhr ist der Grill & Roll Food Truck da und es gibt Naturgetränke von Greensheep.

Am Donnerstag, 30. August stellt sich von 14.30 bis 19 Infos der Schuster von Marthas Schuhkastl vor, Christine Berger präsentiert Neuigkeiten rund um die Theaterei, inklusive Buffet und Bier. Am Freitag, 31. August kann man von 9 bis 19 Uhr Bekanntschaft mit den Senninghof-Alpacas aus Kirchstetten machen, von 17 bis 19 gibt’s Radservice mit Josef Rath, und um 18 wird das Abschlussfest mit Pastrami und Pulled Pork vom Gasthaus Schmankerl gefeiert. Mobiles Shiatsu und mobiles Hairstyling wird dann noch am 1. September von 9 bis 13 Uhr geboten.