Erdbeersamenlaufkäfer machen Anrainern eines Erdbeerfeldes zu schaffen. Eine betroffene Neulengbacherin meldet sich bei der NÖN. Sie ist am Rande der Verzweiflung. „Die Viecher sind überall, im Garten und im Haus“, berichtet die Frau, die namentlich nicht genannt werden möchte. Schon im Vorjahr seien zahlreiche Käfer bis ins Haus kommen: „Ab August wurde es richtig schlimm. Das für mich schlimmste Erlebnis war, als wir eines Nachts von mehreren dieser Käfer in unserem Bett geweckt wurden, weil sie über unsere Körper krabbelten.“ Und auch heuer seien wieder jeden Tag etwa 200 Käfer im Haus. Mit Fallen und Klebestreifen versucht man, sie in Griff zu bekommen. Gift spritzen will die Familie nicht, weil sie ein Baby hat.

Auch mehrere andere Haushalte seien von den zahlreichen Erdbeersamenlaufkäfern betroffen. Schon im Vorjahr habe es Gespräche mit dem Bauern und mit der Gemeinde gegeben. Bis jetzt sei nichts geschehen, ärgert sich die Frau: „Wir haben das Gefühl, dass wir leider nicht ernst genommen werden.“ Sie wolle dem Landwirten nichts Böses, betont die junge Mutter. Sie will nur, dass etwas gegen die Käfer unternommen wird. „Vielleicht hat ja jemand eine Idee, was man gegen die Käfer tun kann“, so die Neulengbacherin.

Die Betreiber des Erdbeerfelds zeigen Verständnis für den Ärger der Anrainer: „Wir haben im Vorjahr versucht mit Lockfallen zu arbeiten, aber das hat nicht viel gebracht. Wir haben uns auch bei der Landwirtschaftskammer informiert. Auch dort weiß man nicht, wieso es in letzter Zeit so viele Käfer gibt. Fälle von Käfervermehrung gibt es manchmal. Das ist ein Naturphänomen.“

Aufgrund eines Maschinenproblems und wegen der Witterung habe man den Acker noch nicht umarbeiten können. Das soll jetzt so bald wie möglich passieren: „Wir hoffen, dass die Käfer dann weniger werden. Dass sie ganz weg sind, können wir aber nicht versprechen“, so die Landwirte.

Auch Bürgermeister Franz Wohlmuth hofft, dass durch das Umarbeiten das Problem zumindest minimiert wird.