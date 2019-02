Sabine Engelmaier-Zinner ärgert sich über die Öffis in Neulengbach. Immer wieder passiere es, dass Pendler ihren Anschlussbus versäumen und dann eine halbe Stunde warten müssen, weil die Züge Verspätung haben. Auch ihre Kinder hätten auf dem Schulweg mit den öffentlichen Verkehrsmitteln immer wieder Probleme. Erst am Donnerstag hatte ein Zug 22 Minuten Verspätung. Das sei vor allem im Winter unangenehm und ärgerlich, weil es bei der Busstation keinen Unterstand gibt.

„Ich verstehe, dass es schwierig ist, den Fahrplan zu takten, aber es sollte doch gewährleistet sein, dass man den Bus nicht immer verpasst“, betont die Neulengbacherin. Ihr als Gemeinderätin der Grünen sei die Nutzung der Öffis wichtig: „Aber teilweise ist es so mühsam, dass man lieber mit dem Auto fährt.“

Die Taktung sei einfach zu eng, denn wenn ein Zug ein paar Minuten Verspätung hat, erreicht man den Bus nicht. Auch umgekehrt habe es schon Probleme gegeben: Ist der Bus zur Bahnstation verspätet, versäumt man den Zug. Kinder würden in der Hektik oft zur Bus- oder Bahnstation über die Straße laufen, um den Anschluss nicht zu verpassen, was nicht ungefährlich sei, betont Engelmaier-Zinner.

„Vereinzelt Anfragen und Beschwerden“

Wie Pressesprecher Georg Huemer auf Anfrage der NÖN erklärt, gab es beim Verkehrsverbund Ost-Region in den vergangenen Monaten vereinzelt Anfragen oder Beschwerden zur Bahn/Bus-Umstiegssituation in Neulengbach. „Unsere Fahrplanexperten haben die Situation daher analysiert und beobachten sehr genau die Entwicklungen bezüglich der leider immer wieder auftretenden Verspätungen im Bahnbereich. Auch die Kollegen bei den ÖBB sind sich der Problematik bewusst und unternehmen massive Anstrengungen, um die Pünktlichkeitsraten auf der inneren Westbahn zu verbessern“, betont Huemer.

Ein Abwarten der Busse in Neulengbach auf verspätete Züge sei nur sehr bedingt möglich. Der Grund liegt laut Huemer in den weiteren Anschlüssen im Linienverlauf an der Mittelschule Laabental: „Dort hat der 456 Anschluss an den 455 nach Eichgraben bzw. der 457 Anschluss in Richtung Laaben. 456 und 457 verkehren ab Neulengbach Stadt Bahnhof gemeinsam alle 30 Minuten.“

„Grundsätzlich ist ja ein kurzer Umstieg von rund fünf Minuten anzustreben und sollte im Idealfall beibehalten werden.“

Erwogen wird jetzt, das Gesamtgefüge der Buslinien in der Region zu adaptieren und die Umstiegszeiten Bus/Bahn in Neulengbach allgemein zu verlängern. Eine solche Maßnahme müsse aber wohl überlegt sein, damit nicht neue, in Summe größere Nachteile für die Fahrgäste entstehen, betont der VOR-Sprecher: „Grundsätzlich ist ja ein kurzer Umstieg von rund fünf Minuten anzustreben und sollte im Idealfall beibehalten werden.“

Wird die Wartezeit etwa auf zehn Minuten verlängert, hätte man bei den pünktlichen Zügen sicherlich mit Beschwerden wegen der langen Wartezeit zu rechnen. „Wir müssen hier also abwägen, halten die Situation vor Ort genau im Auge und werden die angedeuteten Veränderungen im zweiten Quartal des Jahres umsetzen, falls wirklich notwendig“, kündigt Georg Huemer an.