„Das ist immer wieder ein Ärgernis“, sagt Neulengbachs Bürgermeister Franz Wohlmuth angesichts wiederkehrender Diebstähle beim Altstoffsammelzentrum in der Umseerstraße. Vor allem auf Buntmetalle und EDV-Teile haben es die Diebe abgesehen. Werde viel gestohlen, so wirke sich das irgendwann auf die Müllgebühren aus, so Wohlmuth.

Bei der Polizei Neulengbach wird bestätigt, dass es immer wieder Anzeigen wegen Diebstahl beim ASZ gibt. Eine Diebsbande habe überhaupt gleich mehrere Sammelstellen – von Tulln bis St. Pölten – heimgesucht. Meistens sind die Täter in der Nacht am Werk.

Wie Johann Freiler, Geschäftsführer vom Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung erklärt, gibt es das Problem in vielen Sammelstellen: „Leute gehen hinein, unter dem Schranken durch oder versuchen ihn aufzubekommen.“ Besonders an Sonn- und Feiertagen passiere das immer wieder. Immer wieder mache der GVU Anzeigen, aber nicht immer komme dabei etwas heraus. „Wenn es vor Gericht geht, kommen die Diebe meistens mit einer Diversion davon. Dann wird unser Schaden aber nicht abgedeckt“, so Freiler. Der finanzielle Aufwand, der durch die Diebstähle entsteht, sei enorm. Mitarbeiter müssen die Überwachungsbänder sichten und der Polizei übermitteln. Außerdem müssen Aufstellungen gemacht werden, was weg ist und wie hoch der Wert ist. „Der Arbeitsaufwand ist mit vier bis acht Stunden pro Fall sehr hoch.“

Bei den Sammelzentren wird mittels Tafeln darauf hingewiesen, dass die Entnahme von Material Diebstahl ist und angezeigt wird. Immer wieder kommt es zu Verurteilungen, Sowohl Österreicher als auch Menschen aus anderen Ländern seien Täter. Manchmal sei die Beweislage schwierig.

GVU überlegt Maßnahmen

Diebstahl ist ein Offizialdelikt. Johann Freiler vom GVU sagt: „Wir können uns nur als Privatbeteiligte anschließen. Weil das aber oft nicht von Erfolg gekrönt ist, prüft der GVU derzeit die Kosten beziehungsweise die Deckung durch die Rechtsschutzversicherung und eine Vertretung durch einen Anwalt. Wir glauben, dass wir dann bessere Chancen bei den Verhandlungen haben.“