Etwas zu tief ins Glas geschaut hat wohl ein Lenker am Sonntag, trotzdem setzte er sich hinters Steuer. In der Frauenberggasse in Altlengbach dürfte er wohl die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Er kam von der Straße ab und landete im Wald. Er und sein Beifahrer (29) wurden dabei verletzt, sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden.