Seit Ende Jänner betreibt das Rote Kreuz Neulengbach in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Neulengbach und Asperhofen Corona-Antigen-Teststraßen. Tatkräftig helfen dabei auch die freiwilligen Sanitäter mit. Bisher konnten an beiden Standorten bereits über 45.000 Tests (Massentestungen nicht mitgezählt) durchgeführt werden – vor allem durch die bevorstehenden weiteren Öffnungsschritte bleibt die Nachfrage hoch. „Einer der stärksten Tage bisher war mit Abstand das Ende des harten Lockdowns Anfang Mai. Hier haben wir alleine in Neulengbach innerhalb von zwei Stunden über 800 Antigen-Tests durchgeführt“, berichtet Rotkreuz-Bezirksstellenkommandantin Katrin Wiesinger.

„Insgesamt haben unsere Tester in Neulengbach bisher circa 38.000 Abstriche durchgeführt und in Asperhofen waren es rund 7.000 Abstriche“, sagt Wiesinger und ergänzt: „Im Durchschnitt führen wir in Neulengbach rund 700 Testungen und in Asperhofen circa 200 Abstrichnahmen pro Tag durch.“ Hierbei handelt es sich nur um die Zahlen in den regelmäßigen Teststraßen.

In den Teststraßen sind unter der Woche sowie am Samstag jeweils vier in Neulengbach und zwei Sanitäter in Asperhofen im Dienst. „Für uns ist es selbstverständlich, alles zu tun, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Unsere freiwilligen Mitarbeiter setzen sich für uns alle ein – dazu können wir nur sagen: Vielen Dank für die Einsatzbereitschaft“, so Wiesinger. Dieser Einsatz wird auch von der Bevölkerung geschätzt – neben der guten Organisation wurden von Besuchern auch die kurzen Wartezeiten gelobt. „Alles ist gut durchorganisiert“, fügt Wiesinger an, „wir freuen uns daher über die große Nachfrage und das positive Feedback der Getesteten. Durch die Öffnung der Gastronomie wird sich das Testvolumen bestimmt noch erhöhen. Wir haben bereits vorgesorgt und werden die Teststraßen in den nächsten Wochen mit den gewohnt hohen Kapazitäten anbieten.“