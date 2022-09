Tonnenweise Waffen und Munition gesammelt: „Kontrolle verloren“

Werbung Tanzschule Frank Anzeige Tanzkurse für Jedermann

Einem 50-Jährigen aus Tulln wurde seine Faszination für Munitionstechnik zum Verhängnis. Der Mann sammelte seit mehreren Jahrzehnten leidenschaftlich Munition und Waffen. Nun musste er sich deswegen am Landesgericht St. Pölten verantworten. In den letzten Jahren sei, laut seinen Angaben, sein Hobby zu einer Sucht geworden. Dabei haben sich über sechs Tonnen an Munition und Waffen angesammelt, die er unter anderem in Neulengbach und Asperhofen lagerte.

Unter den Sammelstücken befanden sich auch einige illegale Kriegsmaterialen, die letztendlich bei einer Hausdurchsuchung sichergestellt worden waren. Zum Beispiel fand die Polizei Handgranaten, Maschinenpistolen samt Munition, ein Sturmgewehr, ein Maschinengewehr und auch Nebelwurfkörper. Der Angeklagte gab an, durch die schiere Menge der Materialien keinen Überblick mehr gehabt zu haben, was er überhaupt besitze. „Da habe ich ein bisschen die Kontrolle verloren“, gab der 50-Jährige zu.

Außerdem wurde der Tullner angeklagt, weil er einem angeblich Rechtsradikalen Waffenteile für fünf Maschinenpistolen illegal in Tschechien besorgt hatte. Er hätte den Mann auf einem Waffen-Flohmarkt kennengelernt, dort wäre es normal, dass illegal Waffen ver- und gekauft werden, gab er zu Protokoll. „Er war mir gegenüber ein sympathischer Mensch“, so der Angeklagte. Nie habe sich der Käufer politisch ihm gegenüber geäußert. Trotzdem wurde es dem 50-Jährigem zum Verhängnis. Als 25 illegal erworbene Waffen bei ihm entdeckt wurden, nannte der Käufer den Angeklagten bei der Polizei.

Für den Verkauf der Waffen wurde er bereits zu zwei Jahren bedingter Haft verurteilt, für den Besitz bekam er eine Zusatzstrafe von drei Monaten bedingt. Außerdem wurde ihm ein Waffenverbot bis 2026 erteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

