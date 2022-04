Auch Wenigverdiener sollen Kultur genießen können

Werbung

Der Gemeinderat hat den Vertrag für das Neujahrskonzert 2023 beschlossen. Der Termin steht fest. „Das Konzert findet am Samstag, 14. Jänner, statt“, informierte ÖVP-Stadträtin Maria Rigler. Die Eintrittspreise sollten mit 33 Euro und 38 Euro festgelegt werden. Nach einem Vorschlag der Grünen Gemeinderätin Claudia Anderl soll es heuer vergünstigte Karten für Kinder geben.

Stadtrat Alois Heiss von der Liste Heiss stellte einen Zusatzantrag für die Unterstützung von schlechter verdienenden Bürgern: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Die Menschen benötigen einander und brauchen Gesellschaft. Kunst und Kultur können Überlebensmittel sein, die helfen, den Atem nicht zu verlieren“, so der Wortlaut des Antrags. Der Gemeinderat möge für Neujahrskonzerte künftig zehn Prozent der Karten für sozial bedürftige Personen mit Hauptwohnsitz in Neulengbach gratis zur Verfügung stellen. Bezieher eines Heizkostenzuschusses sollten von der Verwaltung über dieses Angebot informiert werden.

Kultur für alle

Dass sich Alois Heiss mit dem Vorschlag nicht schon vor der Sitzung gemeldet hatte, sorgte für etwas Ärger. „Schade, dass im Ausschuss von der Liste Heiss niemand dabei war, da hätte man das super diskutieren können“, meinte Claudia Anderl. Denn im Kulturausschuss gab es bereits Überlegungen, wie man sozial Bedürftigen den Zugang – nicht nur zum Neujahrskonzert, sondern allgemein zu Kulturveranstaltungen – erleichtern kann.

„Schade, dass im Ausschuss von der Liste Heiss niemand dabei war, da hätte man das super diskutieren können

Der Grüne Vizebürgermeister Paul Mühlbauer hält einen „Schnellschuss“ nach dem Antrag von Alois Heiss für problematisch. Man solle Maßnahmen nicht nur für eine einzelne Veranstaltung überlegen: „Ich halte es für vernünftig, sich das gemeinsam ganzheitlich anzuschauen und zu überlegen.“

Einig sind sich die Neulengbacher Gemeinderäte, dass man Menschen unterstützen soll, damit sie am Kulturprogramm teilhaben können. Wie das geschehen kann, ist noch offen. Da ist Sensibilität gefragt. „Ich tue mir schwer damit, sozial Bedürftige quasi vor den Vorhang zu holen“, so Maria Rigler. Auch SPÖ-Gemeinderat Mario Drapela sieht das so, auch er ist für ein Gesamtkonzept.

„Ich tue mir schwer damit, sozial Bedürftige quasi vor den Vorhang zu holen“

ÖVP-Gemeinderat Reinhold Scholz machte den Vorschlag, dass Neulengbach als kinderfreundliche Gemeinde für das Neujahrskonzert ein paar Karten für Kinder frei hergeben sollte. In dieselbe Kerbe schlug sein Parteikollege Josef Kaiblinger. SPÖ-Gemeinderätin Julia Amplatz stellte den Antrag, dass Kartenpreise und Kinderermäßigungen für das Tonkünstler-Konzert erst in der nächsten Sitzung beschlossen werden. Dieser Vorschlag wurde aufgenommen. Der Antrag von Alois Heiss wurde mit großer Mehrheit abgelehnt.

Einstimmig beschlossen wurde die Durchführung des Neujahrskonzerts. Kostenpunkt: rund 15.000 Euro.

