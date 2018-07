Risse und Schlaglöcher „zierten“ die L 2017 zwischen dem Ortsende von Raipoltenbach und der Kreuzung der Landesstraßen L 2017/L 2288. Doch das ist nun Geschichte, die Straße wurde saniert, damit diese wieder den heutigen, modernen Verkehrserfordernissen entspricht.

Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko dazu: „Um schnell und vor allem sicher von A nach B zu kommen, braucht es immer wieder Investitionen in unsere fast 14.000 Kilometer an Landesstraßen. Auch hier im Bezirk St. Pölten investieren wir deshalb in die Infrastruktur, damit die Verkehrsteilnehmer möglichst unfallfrei ans Ziel kommen.“ Auf einer Länge von knapp 500 Metern wurde die Fahrbahn der L 2017 saniert, wobei nach den Fräsarbeiten der gesamte schadhafte bituminös gebundene Straßenaufbau erneuert wurde. Die Bauarbeiten wurden von der Straßenmeisterei Neulengbach in Zusammenarbeit mit Baufirmen der Region durchgeführt und im Mai 2018 abgeschlossen. Die Gesamtkosten von rund 85.000 Euro werden zur Gänze vom Land NÖ getragen.