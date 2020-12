Zwei Ausstellungen sind im Advent im Zellentrakt des Bezirksgerichts zu sehen.

Lilly Heiss vom Verein für die Geschichte von Neulengbach und Umgebung hat eine Ausstellung mit dem Titel „Spielzeug einst und jetzt“ gestaltet. Zu sehen sind etwa ein altes Kasperltheater oder eine alte Puppenküche mit Kredenz und Abwasch, so wie man sie früher hatte. Die alten Spielzeuge stammen aus ihrer privaten Sammlung. „Wir haben aber auch ein paar neuere Spielsachen, da haben wir ein paar Dinge gekauft“, erzählt die Neulengbacherin.

Die zweite Ausstellung hat den Titel „Wunder schafft die Weihnachtszeit“ und wurde von Hannes Etzlstorfer gestaltet. Der Kunsthistoriker sieht die Ausstellung als Geschenk an alle Neulengbacher.

Das große positive Publikumsecho auf den von ihm konzipierten und von Brigitte Pointner als Regisseurin betreuten „Augustin-Corona-Abend“ und das große Interesse an der Habsburgerrevue „Ich bin der Kaiser. Ich will Knödel“ in der Galerie am Lieglweg haben Etzlstorfer bewogen, der Neulengbacher Kulturstadträtin Maria Rigler das Angebot einer Weihnachtsausstellung zu machen. Die Schau versteht sich als vorweihnachtliche Einstimmung und bezieht sich auf ein Gedicht von Martin Greif: „Wunder schafft die Weihnachtszeit.“ Damit werde an die Kraft des Weihnachtsfestes erinnert, die selbst in den prekärsten Zeiten nie ganz versiegt ist, hält der Neulengbacher fest. Die kleine Ausstellung ist in drei Abschnitte unterteilt, die der Frage nachgehen, was Weihnachten zu diesem wunderbaren Fest macht.

„Der Winter mit seinen Schneelandschaften steht am Beginn. In der ersten Gefängniszelle klingen dann das Weihnachtsfest in der Familie, das adventliche Backen, der festlich gedeckte Tisch, die weihnachtliche Bescherung rund um den aufgeputzten Christbaum und die obligate Weihnachtskrippe an“, erzählt Hannes Etzlstorfer. Ergänzend dazu erzählen Neulengbacher – Einheimische und Zugewanderte – ihre Advent- und Weihnachtsgeschichten: Die Bandbreite der Episoden reicht vom brennenden Adventkranz über den Hund, der sich am Weihnachtsbraten vergreift bis hin zum fatalen Weihnachtsgeschenk, das mehr Zwist als Frieden stiftet - wer möchte denn auch ausgerechnet zu Weihnachten mit Dostojewskis Roman „Der Idiot“ beglückt werden? „Es darf also auch herzlich gelacht werden“, schmunzelt der Ausstellungsgestalter. Im dritten Teil geht es dann um die sakrale Dimension des Festes, die von einem von Hannes Etzlstorfer gemalten, großen Flügelaltar dominiert wird.