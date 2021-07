„Mir ist das Herz in die Hose gerutscht“, erzählt Alexandra Lengauer über ihren Schreckensmoment, als die Tür ihres Autos, in dem ihr Sohn (1,5) aufs Losfahren wartete, nicht mehr aufging. Aber sie behielt einen kühlen Kopf und wählte den Notruf. Dem kleinen Lorenz ließ sie aber nichts merken, in welch misslicher Lage er sich befand: „Ich habe mit ihn durch das Fenster gespielt und mit ihm geredet, bis die Feuerwehr kam.“ Glücklicherweise sei es an diesem Tag nicht allzu heiß gewesen, außerdem stand der Wagen unter einem Carport.

Während die Kameraden der Feuerwehr Neulengbach-Stadt die Tür des Autos öffneten, wurde der kleine Mann von den Kameraden mit einem Stofftier bei Laune gehalten. „Alle waren so freundlich und hilfsbereit. Lorenz hat gar nicht mitbekommen, dass er sich in einer Notlage befand“, streut Alexandra Lengauer der Feuerwehr für ihren Einsatz Rosen. Und auch Lorenz war ganz angetan von den Einsatzkräften, immerhin durfte er sich nach seiner Rettung ins Feuerwehrauto setzen und das Stofftier behalten.

Ihren großen Dank sprach die junge Mutter schließlich auch noch via E-Mail aus. „Daraufhin luden wir die Frau und ihren Nachwuchs zu einem Besuch ins Feuerwehrhaus ein, um sich unsere Feuerwehrautos in aller Ruhe ansehen zu können“, berichtet die Feuerwehr. Begeistert zeigte sich dabei auch gleich Lorenz‘ Schwester Antonia: Sie meinte gleich, dass sie auch einmal zur Feuerwehr gehen möchte. . .