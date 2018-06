Ein schwerer Unfall ereignete sich am Freitagabend auf der Rothenbucher Höhe: Ein Mann stürzte in seinem Garten vom Baum und zog sich schwere Verletzungen zu. Nachdem aber niemand zu Hause war und ihm keiner helfen oder Hilfe holen konnte, schleppte er sich zurück in das erste Stockwerk des Hauses und alarmierte selbst die Einsatzkräfte.

Notarzt und Rettung versorgten schließlich den Patienten, der sich bei dem Sturz auch Verletzungen an der Wirbelsäule zugezogen hatte. Allerdings konnte er liegend nicht so einfach vom ersten Stock aus dem Haus transportiert werden. Kurzerhand wurden die Feuerwehren St. Christophen und Neulengbach zur „Person in Notlage“ alarmiert.

„In kameradschaftlicher Zusammenarbeit der Rettungskräfte und der Mannschaften der beiden Feuerwehren wurde ein Weg gefunden, um den auf dem Spineboard gebetteten Patienten über den Balkon, ein angrenzendes Zimmer und schließlich durch ein enges Stiegenhaus möglichst schonend ins Freie zu bringen“, berichtet Xaver Hiebner von der Feuerwehr Neulengbach über den Einsatz.

Wenige Minuten später traf auch schon der Rettungshubschrauber Christophorus 9 ein, dessen Crew den Patienten übernahm und ihn ins Krankenhaus brachte.