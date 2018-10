Weitere Investitionen sind im Neulengbacher Rehau-Werk geplant, neue Arbeitsplätze entstehen. „Unser erfolgreichster Bereich ist die Mikrokabelproduktion. Hier werden wir im kommenden Jahr 3,6 Millionen Euro in den Ausbau investieren“, kündigt Werkleiter Matthias Faber an. Drei neue Maschinen werden aufgebaut, 13 Mitarbeiter werden aufgenommen.

Das Neulengbacher Werk profitiert von der rasanten Entwicklung im Digitalbereich. Die Nachfrage nach Mikrorohren steigt. Bei Rehau rechnet man in den nächsten Jahren mit stetigem Wachstum. | Rehau

Der Expansionskurs im Neulengbacher Werk geht also weiter, die Entwicklung im Telekommunikations- und Internetbereich kommt dem Unternehmen zugute. Aufgrund der steigenden Nachfrage wurden bereits heuer 4,6 Millionen Euro in den Ausbau dieser Produktionsschiene investiert, zwölf zusätzliche Mitarbeiter wurden aufgenommen. Die drei neuen Strecken sind seit etwa einem halben Jahr in Betrieb. „Es läuft gut“, freut sich Faber. Bis Jahresende werden die Rehau-Mitarbeiter 72 Millionen Mikrokabelrohre produziert haben, im Vorjahr waren es 50 Millionen Meter.

„Mit der Erweiterung im kommenden Jahr werden wir auf lange Sicht über 100 Millionen Meter pro Jahr erzeugen können“, berichtet Matthias Faber, der seit fünf Jahren das Neulengbacher Werk leitet. Der Markt entwickle sich stark: „Das 5-G-Netz soll kommen, es wird unheimlich viel erweitert. Wir rechnen in den nächsten zehn Jahren mit einem stetigen Wachstum, bis der Markt gesättigt ist“, sagt der Werksleiter. In Neulengbach werden neben Mikrokabelrohren auch verschiedenste Profile angefertigt: „Das ist auch ein wichtiger Pfeiler. Dieser Bereich entwickelt sich seit Jahren konstant beziehhungsweise leicht steigend.“ Der dritte Werkbereich – die Terrassendielenproduktion – sei ein sehr emotionales Produkt, das sich konstant entwickle, so Faber.

Im Werk sind derzeit 197 Mitarbeiter beschäftigt: 131 Arbeiter und 66 Angestellte. 18 Lehrlinge werden in acht verschiedenen Lehrberufen ausgebildet.