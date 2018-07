Eigentlich waren Polizisten am Dienstagnachmittag gerade auf dem Weg zu einem Einsatz nach Unterthurm, wo ein Mähdrescher in den Graben gefahren war und Erde auf der Straße verteilt hatte. Dabei fiel ihnen eine Pkw-Lenkerin auf, die sie anhielten und kontrollierten. Dass diese dann auszuckte, damit hatten die Beamten wohl nicht gerechnet. Die betrunkene 29-Jährige verweigerte den Alkotest und wurde während der Kontrolle richtig aggressiv. Sie hatte an diesem Nachmittag wohl etwas zu viel erwischt.

Der Vorfall hat Folgen für die Frau: Nicht nur den Führerschein ist sie jetzt für einige Zeit los, sie muss auch mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt rechnen.