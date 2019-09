Bilder aus Afrika in der Galerie am Lieglweg .

Die Tierwelt von Afrika, die Natur, aber auch die Beziehungen zwischen Menschen und Tieren, vor allem den Löwen, sind Themen, die die Künstlerin Christiane Saenger in großformatigen eindrucksvollen Werken verarbeitet. Ihre Bilder sind jetzt in Ursula Fischers Galerie am Lieglweg zu sehen.