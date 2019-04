„Die Frühjahrs-Blutspendeaktion im BORG Neulengbach war ein voller Erfolg. Insgesamt sind 160 Personen zur Blutspende gekommen und wurden so zu potentiellen Lebensrettern“, freut sich der Neulengbacher Rot-Kreuz-Bezirksstellenleiterstellvertreter Daniel Rauchecker.

Ganz gleich ob bei Unfall, Operationen, schwerer Krankheit oder bei einer Geburt - jeder kann in die Situation kommen und plötzlich Blut benötigen. Damit im Notfall für Patienten schnell Blutkonserven zu Verfügung stehen, wurde vom Roten Kreuz Neulengbach wieder eine Blutspendeaktion im BORG Neulengbach organisiert.

„Nachdem die Erkältungszeit endlich überstanden ist, konnten wir uns wieder über dementsprechend viele Spender freuen“, sagt Bezirksstellenleiter Johannes Hiller und er ergänzt, „die Blutspende nimmt wenig Zeit in Anspruch, ist jedoch im Ernstfall durch nichts zu ersetzen – denn Blut kann nicht künstlich hergestellt werden. Auch wenn aufgrund der hohen Anforderungen an Blutkonserven, zum Beispiel bei einer Verkühlung, nicht immer alle Spender angenommen werden können, möchten wir uns bei jedem Einzelnen bedanken. Denn die Bereitschaft helfen zu wollen, ist das, was am Ende zählt.“

Wer beim Roten Kreuz Blut spendet, bekommt aber nicht nur das gute Gefühl, geholfen zu haben. Jede Spende wird von medizinisch erfahrenem Personal abgenommen, der Spender erhält eine kostenlose Bestimmung von Blutgruppe und Rhesusfaktor und eine Benachrichtigung bei Verdacht auf Krankheiten. Außerdem gibt es nach der Spende Getränke und einen kleinen Imbiss vom Roten Kreuz. „Besonderer Dank gilt wie immer auch unseren freiwilligen Helfer, welche alle Spender mitImbiss und Getränken versorgen“, fügt Hiller hinzu.