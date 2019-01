Ärger mit ihrem Vertrag mit Sky hat die Neulengbacherin Gabriele Sunk. Sie hat im März des Vorjahres bei Mediamarkt einen Fernseher gekauft: Statt 799 Euro kostete dieser 399 Euro. Dazu gab es ein weiteres Angebot: Bei Abschluss eines Sky-Abos für ein Jahr würde das Gerät noch einmal um 200 Euro billiger. Dieses Angebot nahm Frau Sunk an.

„Ab September wurde ich von Sky regelmäßig angerufen, im Oktober war es mir zu blöd, da habe ich die Anrufe blockiert“, erinnert sich die Neulengbacherin. Umso größer war ihre Überraschung, als sie zum Jahreswechsel ein Mail der Sky Österreich Fernsehen GmbH bekam: Darin bedankte sich das Unternehmen für das freundliche Telefonat und die Verlängerung des Abos. „Mein Blutdruck war auf 200. Ich habe seit September mit niemandem von Sky gesprochen und auch kein Programmpaket bestellt. Das ist reiner Betrug“, ärgert sich Gabriele Sunk.

Ärger jedenfalls groß

Als sie erbost bei dem Medienunternehmen anrief, den Sachverhalt klärte und sich über die Geschäftspraxis beschwerte, wurde ihr mitgeteilt, dass sie ja einen Widerruf machen könne.

Vorsorglich schickte sie sofort einen eingeschriebenen Brief an Sky, in dem sie einen Widerruf der „vermeintlichen Willenserklärung, als auch die Anfechtung und außerordentliche Kündigung des angeblich geschlossenen Vertrags“ erklärte.

Der Ärger ist jedenfalls groß: „Man muss andere Leute vor solchen Machenschaften warnen“, betont Gabriele Sunk.

Was die Neulengbacherin erlebt hat, dürfte kein Einzelfall sein, zeigt eine Nachfrage beim Verein für Konsumenteninformation: „Wir bekommen regelmäßig Beschwerden von Konsumentinnen und Konsumenten zu diesem Thema“, erklärt VKI-Pressesprecher Felix Kossdorff.

Von Sky wurde die Anfrage der Neulengbacher NÖN mit wenigen Zeilen beantwortet: „Aus Kulanz haben wir den Vertrag von Frau Sunk auf die ursprüngliche Kondition wieder umgestellt. Der Kündigungstermin zum 31.03.2019 wurde eingetragen.“ Man hoffe im Sinne der Kundin gehandelt und die Angelegenheit damit erledigt zu haben.

Auf die neuerliche Anfrage, wieso Sky von „Kulanz“ rede, wenn die Kundin gar keine Abo-Verlängerung gewollt habe, gab es bis Redaktionsschluss keine Reaktion von Sky.