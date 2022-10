Beton - durch die Kameralinse betrachtet .

Beim Get-together im Lengenbacher Saal in Neulengbach standen Beton-Bilder der Neulengbacher Künstlerin Heliane Wiesauer-Reiterer im Vordergrund. Die Künstlerin wurde bei ihrer Ausstellung "Birkenwald. "Man sieht nur, was man weiß" vom Böheimkirchner Bauunternehmen Kickinger unterstützt und sie wurde gebeten, Beton im Werk in Markersdorf fotografisch in Szene zu setzen.