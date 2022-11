BORG-Ball: Bis in die Morgenstunden getanzt

Die Schüler und Schülerinnen der 7. Klassen waren dieses Mal für den BORG-Ball Neulengbach verantwortlich, der unter dem Motto „Willkommen am roten Teppich“ stand. Veranstalter war der „Verein der Freunde des BORG“ unter dem Obmann Johannes Hiller, dem ehemaligen Direktor der Schule. Die Band „Fields of Joy“ sorgte für beste Tanzmusik und Schüler wie Lehrer genossen einen bestens organisierten Ball und feierten bis in die frühen Morgenstunden.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.