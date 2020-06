Die diesjährige besondere Matura im BORG ist problemlos über die Bühne gelaufen. Mit dem Ergebnis zeigt sich Direktor Johannes Hiller zufrieden.

„Unsere 47 Matura-Kandidaten sind zu je drei Prüfungen angetreten, das sind insgesamt 141 Klausuren. Von diesen 141 Klausuren müssen zwölf durch eine mündliche Kompensationsprüfung ausgebessert werden. Das ist eigentlich eine ganz gute Bilanz. Das Ergebnis ist statistisch gesehen auch nicht schlechter als bisher“, erklärt Direktor Johannes Hiller.

Ein paar negative Reifeprüfungen seien durch die Jahresnote ausgeglichen worden: „Dieses Jahr ist die Jahresnote verschnitten mit der Klausurnote, es gibt also schon ein paar, die einen Fünfer auf die Klausur haben, aber im Jahreszeugnis einen Dreier, dann steht im Maturazeugnis letztlich ein Vierer“, ergänzt er.

Dass es große Probleme im Fach Mathematik gab, wie medial berichtet worden ist, kann Hiller nicht bestätigen: „Bei uns hat sich das nicht so niedergeschlagen, dass Mathe angeblich schlechter war als im Vorjahr. Wir waren ganz zufrieden mit den Angaben, das spiegelt sich, denke ich, auch im Ergebnis wider. Es gab keinen Aufschrei – weder bei den Schülern, noch bei den Lehrern.“ Hiller ist guter Dinge und mit den Ergebnissen und Vorbereitungen zufrieden: „Im Distance Learning waren alle sehr fleißig und haben viel geübt.“

Die meisten der zwölf Kompensationsprüfungen gibt es in Mathe, gefolgt von Deutsch und Englisch. Direktor Hiller erklärt: „Die Kompensationsprüfungen verlaufen nicht anders als sonst. Die Aufgabenstellungen sind zentral und am frühen Morgen den Prüfern bekannt.“ 30 Minuten haben die Kandidaten Zeit zur Vorbereitung, dann müssen sie die mündliche Prüfung ablegen. „Die einzelnen Punkte müssen selbstständig erarbeitet, exakt beantwortet und anschließend präsentiert werden. Die Prüfung wird nach strengen Kriterien ausgewertet, es muss so sein, dass die negative Arbeit dadurch auch wirklich kompensiert wird“, ergänzt er. Wer die Kompensationsprüfung nicht schafft, hat die Möglichkeit beim schriftlichen Matura-Termin im Herbst nochmals anzutreten.

Auch in den Gymnasien in der Region Purkersdorf ist die Matura gut verlaufen. Stolz und zufrieden mit den Leistungen ihrer Schüler am BG/BRG Purkersdorf ist Direktorin Irene Ille. Insgesamt 61 Schüler in drei Klassen sind angetreten. „Die Maturanten haben sehr gut abgeschnitten – wie immer. Nur vier Personen müssen zur Kompensationsprüfung.“ 21 ausgezeich nete Erfolge und einige gute Erfolge erreichten die Schüler.

Auch im Sacré Coeur in Pressbaum ist Direktorin Sandra Spendlhofer mit den Leistungen der Schüler zufrieden. In Deutsch gab es drei negative Prüfungen, in Englisch zwei und in Mathematik eine.

Insgesamt 50 Schüler haben sich auf die Matura im Wienerwaldgymnasium in Tullnerbach vorbereitet. „Die Matura ist reibungslos verlaufen“, teilt Schulleiterin Karina Bruckner gegenüber der NÖN mit.