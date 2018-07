Ein kleiner Bub, mutterseelenallein am Gehsteig unterwegs, weit und breit keine Erwachsenen zu sehen: Das kam einer Passantin, die am Mittwochnachmittag in der Hainfelder Straße in Neulengbach unterwegs war, etwas seltsam vor.

Sie nahm sich dem kleinen Buben an und alarmierte die Polizei. Schließlich stellte sich heraus, dass der Dreijährige von zu Hause ausgebüxt war, er dürfte einen kurzen unbeobachteten Moment genutzt haben und spazierte die Vischerstraße und schließlich die Hainfelder Straße entlang.

Die Exekutive informierte schließlich die besorgte Mutter, die ihren kleinen Sohnemann dann wieder in die Arme nehmen konnte.