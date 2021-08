„Gib alles her, was du hast“ – bekam ein Jugendlicher zu hören, nachdem ihn zwei Gleichaltrige in ein Wartehäuschen am Bahnhof gedrängt, seinen Rucksack und seine Taschen durchsucht hatten. Und der Jugendliche gab alles her: Münzgeld, ein Parfüm, eine Kette, einen Ring und ein paar Feuerzeuge – insgesamt ungefähr 100 Euro wert.

Was die beiden 15-Jährigen eigentlich von ihm wollten, aber nicht fanden: Airpods, also kabellose Kopfhörer, die sich der Junge von einem gemeinsamen Bekannten geborgt – und diesem angeblich nicht zurückgegeben hatte. Nachdem sie ihn ausgeraubt hatten, behielten sie sich lediglich das Münzgeld und das Parfum, den Rest warfen sie auf die Gleise.

„Wir wollten, dass er sich so fühlt, wie sich unser Freund fühlt, dem er die Airpods nicht zurückgegeben hat“, so der Erstangeklagte. Jugendrichter Markus Grünberger findet das „mehr als lächerlich“ und rät den beiden, sich nicht in die Angelegenheiten anderer einzumischen.

Jugendliche zeigten sich geständig

Beide haben sich bereits beim Opfer entschuldigt und eine Schadenswiedergutmachung von 50 und 25 Euro gezahlt. Der Zweitangeklagte hatte dem Opfer nach dem Raub allerdings noch einschüchternde Nachrichten über Social Media geschrieben. Das gibt er zu, ob er auch einmal auf den Jungen geschlagen haben soll, kann er nicht mehr sagen.

Beide Angeklagte bekommen schließlich eine zweite Chance vom Schöffensenat: Wenn sie innerhalb der nächsten Monate 100 Stunden ehrenamtliche Arbeit leisten, können sie ein Urteil abwenden.

Möglich war das nur, weil die Jugendlichen nicht vorbestraft sind und geständig waren. Raub ist aber „kein Kinderspiel“ verwarnt sie der Richter. Immerhin kann man dafür bis zu fünf Jahre ins Gefängnis wandern.