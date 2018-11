„Ankommen“ heißt das Debüt-Album der SalonCapelle Nebosis, die nächste Woche bei einem Konzert präsentiert wird.

„Ich fühle mich angekommen“, erzählt Singer-Songwriter Andreas Nebosis: „Angekommen im Leben, in meinem Wohnort Tausendblum im Wienerwald und nach langjähriger musikalischer Suche in der SalonCapelle.“ In der Band spielen mit ihm Erich Buchebner (Bass, Gitarre), Franz Haselsteiner (Ziehharmonika, Keyboard) und Christian Einheller (Percussion, Schlagzeug).

Musikalisch setzt sich die SalonCapelle keine Grenzen: Wiener Dialekt trifft auf exotische Klänge einer brasilianischen Reibetrommel oder eines nigerianischen Schlagtopf namens Udu.

Andreas Nebosis ist Autodidakt. Seine Lieder handeln von der Freude an den einfachen Dingen, von Heim- und Fernweh, Sehnsucht, Liebe und vom Anderssein. „Tausendblum“ und Wien werden genauso besungen wie ein „Heazschlåg“ und ein „Leiwander Tåg“, ein „Gummibam“ oder ein weißer Rabe.

Sämtliche Arrangements und Aufnahmen für die CD sind beim spontanen, gemeinsamen Musizieren im Studio entstanden. Da kann auch der Regen draußen eine Rolle spielen.

Die Musikalität liegt bei Andreas Nebosis in der Familie. Sein Urgroßvater Robert war „Capellmeister“ und spielte mit seiner Kapelle von 1890 bis 1916 im Wiener Prater. Nach ihm wurde die neue Band benannt.

Das Album ist als Download oder CD sowie auf Vinyl erhältlich. Produziert wurde es von Andreas Nebosis & Erich Buchebner auf dem Label tausendblum records.