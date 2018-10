Ihr fünftes Buch hat Clementine Skorpil veröffentlicht. Nach ihren Romanen mit starkem China-Bezug hat die Sinologin diesmal einen Erzählband mit einer Kollegin herausgebracht.

„Jacqueline Gillespie hatte die Idee zu dem Buch. Ich hatte am Anfang Bedenken, weil es lange geheißen hat, dass Erzählungen niemand liest“, erzählt Clementine Skorpil im NÖN-Gespräch. Aber dann hat sie sich doch entschieden, das Buchprojekt mit ihrer Kollegin zu realisieren. „Kurzgeschichten haben auch Vorteile. Man kann zum Beispiel am Abend, wenn man schon müde ist, noch eine abgeschlossene Geschichte lesen.“

Der Band trägt den Titel „Böse Geschichten“ und ist im Löcker Verlag erschienen. „Es sind Geschichten über Menschen, die sich benachteiligt fühlen und die glauben, sie müssten das ausgleichen, was ihnen das Schicksal vermeintlich vorenthält“, führt die Neulengbacherin aus. Die Erzählungen sind chronologisch geordnet, die früheste ist im 17. Jahrhundert angesiedelt.

Kennengelernt haben sich Clementine Skorpil und Jacqueline Gillespie vor etlichen Jahren bei der Criminale in Singen in Deutschland. „Wir haben festgestellt, dass wir ähnliche Zugänge zum Schreiben haben. Sprache ist uns beiden wichtig“, so Skorpil.

Zwei Stipendien bekommen

Die Sinologin, die als Lektorin bei der „Presse“ arbeitet und an der FH in Wien unterrichtet, schreibt bereits an ihrem nächsten Buch. Mehr Zeit als sonst hatte die zweifache Mutter dafür heuer im Sommer: Sie gewann ein Residenzstipendium und durfte vier Wochen im idyllischen Mansfeld bei Putlitz leben und arbeiten: „Dieses Schreibstipendium war großartig. Der Ort ist sehr abgelegen, dort hat man keine Ablenkung.“ Außerdem bekam Skorpil von Literar-Mechana ein zehntägiges Stipendium für Venedig. „Das war auch großartig, ich habe drei Minuten von der Rialtobrücke entfernt gewohnt.“

Das neue Buch von Clementine Skorpil ist ein Schelminnenroman und handelt von einer Frau, die im 18. Jahrhundert in Niederösterreich lebt und weglaufen will, weil sie gegen ihren Willen heiraten soll. Die Frau erfüllt sich ihren Traum und reist nach China.

„Ganz ohne China geht es nicht“, schmunzelt die Sinologin.