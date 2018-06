Mit einer Hommage an das Musical „The Sound of Music“ feierte der Life Ball vergangenen Samstag vor und um das Wiener Rathaus sein 25. Jubiläum. Prominente Gäste aus der ganzen Welt kamen in die Bundeshauptstadt zum Charity-Event. Neben den Promis war heuer auch die Neulengbacherin Conny Schlemmer mit von der Partie. „Der Life Ball ist ein einzigartiges Event, und ich bin sehr froh, dass ich zum zweiten Jahr in Folge dabei gewesen bin“, so Schlemmer.

Es sei ein unglaubliches Gefühl vor so vielen Leuten auf einer so großen Bühne zu performen und Teil eines so großen gesellschaftlichen Events zu sein. „Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Jahr“, ist die Neulengbacherin ganz euphorisch.

Die ausgebildete Tanzlehrerin, die in der Tanzschule von Thomas Kraml Spezialistin für den „West Coast Swing“ ist, bereicherte das Tanzensemble, das das weltberühmte Musical „The Sound of Music“ zeigte.

Schlemmer, die ihre Ausbildung in Laura Edmund’s Musicalschule in Neulengbach begann, bildete sich im Performing Center in Wien und in der Musical Stage School in Hamburg weiter. Die Volksschullehrerin arbeitet nebenbei erfolgreich an ihrer Tanzkarriere.