Der Namenstag der Heiligen Theresia wird in Neulengbach immer ordentlich gefeiert: 10.000 Besucher schieben sich beim Reserlmarkt durch die Stadt – wenn das Wetter mitspielt.

Am 20. Oktober wäre heuer der große Kirtag über die Bühne gegangen. Vergangene Woche wurde die Absage beschlossen. „Wir hatten eine Covid-19-Krisenstab-Sitzung, und da haben wir uns darauf verständigt, dass der Kirtag nicht stattfindet“, erklärt Bürgermeister Franz Wohlmuth auf Anfrage der NÖN.

„Für die Marktfahrer ist die Situation heuer existenzbedrohend.“ Gerhard Lackstätter, Obmann der Marktfahrer

Vor einem Monat hatte man noch gehofft, dass der beliebte Markt doch möglich sein wird. Doch aufgrund der in Österreich wieder steigenden Zahl an Coronaerkrankten sei es unverantwortbar, eine derart große Veranstaltung durchzuführen, so die Begründung für die Absage. „Man hat keine Kontrolle, wer zum Reserlmarkt kommt, man kann bei den Marktständen die Sicherheitsabstände nicht einhalten, daher kann der Kirtag leider nicht stattfinden“, bedauert der Bürgermeister.

Die Stadtgemeinde Neulengbach informiert jetzt die Innung für Markt-, Straßen- und Wanderhandel über die Absage. Auch in anderen Gemeinden wurden Kirtage wegen Corona vom Terminkalender gestrichen: In Böheimkirchen entfällt der Jakobikirtag, in Rabenstein gibt’s keinen Dirndlkirtag.

Was bedeuten diese Absagen für die Betreiber von Kirtagsstandln? Die NÖN hat bei der Innung nachgefragt. 650 Marktfahrer gibt es allein in Niederösterreich. Gerhard Lackstätter, Obmann des Bundesgremiums und des Landesgremiums des Markt-, Straßen- und Wanderhandels sagt: „Die Lage ist katastrophal und existenzbedrohend.“ Märkte dürfen zwar grundsätzlich trotz Covid-19 stattfinden, ein Großteil wird aber bis in den Herbst hinein abgesagt. Vor allem große Märkte fallen Corona zum Opfer. Auf kleineren Märkten seien die Umsätze aber zu vernachlässigen, weiß Lackstätter: „Nur mit den kleinen Märkten kann keiner überleben. Einen gewissen Umsatz pro Monat braucht man.“ Viele Marktfahrer würden völlig in der Luft hängen, von politischer Seite gäbe es keine Lösung.

Der Obmann, der in Zwölfaxing Gemeinderat ist, hat einerseits bis zu einem gewissen Grad Verständnis dafür, dass in vielen Gemeinden die Märkte abgesagt werden. Viele Leute hätten Angst vor einer Ansteckung. Er meint aber: „Wir sind im Freien, da ist die Ansteckungsgefahr gering. In die SCS dürfen Tausende Leute ohne irgendetwas rein. Da stimmt etwas nicht.“