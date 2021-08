Daniel Schmatz aus dem rostigen Städtchen Neulengbach im Wienerwald, wie er in seinen YouTube-Videos immer erklärt, hat zu Beginn des ersten Corona-Lockdowns mit einem „Coronavirus Tagebuch Neulengbach“ auf YouTube begonnen, und nicht mehr damit aufgehört. In der fast erfolglosen Videoreihe, die er in „NeulengbachVLog“ umbenannt hat, berichtet Daniel Schmatz, alias „alter Knacker Schmatz“ täglich über dies und das, über diesen und jenen, über sich und seine kleine Welt – und auch über massive Eingriffe in sein Leben.

Jeden Tag am Abend postet er auf der Videoplattform ein Video von 10 bis 20 Minuten und lässt dabei auch die aktuellen Covid-19-Zahlen und seine persönliche Meinung nicht aus. Sonntags spielt er eine Predigt über ein aktuelles Thema und hat auch keine Hemmungen, auf Kommentare von Zusehern zu reagieren. In der Vorwoche kam das Jubiläumsvideo „Spezial 500: FAQ – Fragen und Antworten zum NeulengbachVLog“ – heraus und es wurde auch offiziell bekannt gegeben, wie lange Daniel Schmatz noch weitermachen will. Seine Fans können beruhigt sein, er will noch bis Juli 2035 weiter machen, spätestens dann ist er wirklich ein „alter Knacker“. Er erklärte, warum er die Videos noch immer macht: „Ich mach‘ das als Werbung, damit viele Leute ins Museum kommen.“ Aufmerksam auf den „alten Knacker“ wurde auch der ORF, der im Zuge seiner Sommertour Halt in Neulengbach machte. Den ganzen Sommer über berichtet der ORF online, im Radio und im Fernsehen an 30 Tagen über 30 Orte in Niederösterreich und deren Besonderheiten.

Neben der Stadterhebung, Egon Schiele und dem Kostümfundus der Theaterei war am Dienstag auch Daniel Schmatz im ORF 2 zu sehen. Er präsentierte sein Museum mit hundert Flipperautomaten und LEGO-Sets. In der TVthek des ORF kann man sich die Sendung noch nachträglich anschauen.