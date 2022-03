Demenz: Hilfe für Betroffene

Werbung HEIMDALL Anzeige Ihr Profi für professionelle Sicherheitstechnik im Wienerwald

Im Jahr 2050 werden in Niederösterreich 44.000 Menschen von Demenz betroffen sein, derzeit sind es rund 22.000. Etwa 75 Prozent der Erkrankten werden daheim betreut. Corona hat die Situation verschärft. Betroffene haben massiv abgebaut, weil soziale Kontakte fehlen, weiß Renate Spadinger. Die Raipoltenbacherin ist neue Caritas-Demenzexpertin für den Zentralraum und bietet Beratung im Umgang mit Demenz für Patienten, pflegende Angehörige und Caritas-Sozialstationen an.

„Menschen mit Demenz sollen ein gutes Leben zuhause führen und Angehörige die notwendige Entlastung erhalten.“

Die Betreuung von Demenzkranken ist für Angehörige mitunter schwierig, hier einen passenden Weg zu finden, dauert seine Zeit. „Es braucht Entlastung“, weiß Renate Spadinger. Sie möchte Betroffene persönlich beraten und ihnen Mut machen, sich frühzeitig Hilfe zu holen: „Menschen mit Demenz sollen ein gutes Leben zuhause führen und Angehörige die notwendige Entlastung erhalten.“

Die Demenz-Expertin bietet in Zusammenarbeit mit dem Demenzservice NÖ kostenlose Beratungen an. Die Gespräche finden daheim, telefonisch, in einer der neun Caritas-Sozialstationen im Zentralraum oder in Servicecentern der Gesundheitskasse statt. Die Expertin macht sich ein Bild von der Situation, hilft bei Problemen, gibt Tipps für Gedächtnistraining und vermittelt bei Bedarf an Experten in der Pflege. Terminvereinbarung unter: 0676/83 844 8172.

