Der Kriegerpark wird umbenannt. „Der Vorschlag für den neuen Namen ist Stadtpark“, erklärte VP-Stadtrat Gerhard Schabschneider in der Gemeinderatssitzung. Wie berichtet wird die Anlage umgestaltet und soll ein Treffpunkt für alle Neulengbacher werden. „Im Juni ist die Fertigstellung geplant“, kündigte Schabschneider in der Sitzung an.

NEOS-Gemeinderätin Sonja Koschina begrüßt die Umgestaltung des Parks: „Das ist toll.“ Weniger toll findet sie allerdings die Entscheidungsfindung für die Namensänderung: „Das wäre eine Möglichkeit gewesen, die Bürger der Stadt ins Boot zu holen.“

Parkname: Bürger sollen mitreden

In dieselbe Kerbe schlug die unabhängige Gemeinderätin Michaela Rauschka: „Es ist schade, dass man die Bürger nicht mitreden lässt.“ Rauschka findet den Namen Stadtpark nicht besonders kreativ.

Erfreut über die Umbenennung zeigte sich Grün-Gemeinderat Heinz Ofenschüßl: „Ich finde den neuen Namen wunderbar.“ Auch SP-Stadtrat Josef Fischer findet den Namen Stadtpark passend, bei einer Bürgerbefragung wäre auch nichts anderes herausgekommen, meint er. Und VP-Bürgermeister Franz Wohlmuth bezeichnete den Namen als „würdig“ angesichts des Jubiläums 20 Jahre Stadterhebung: „Das passt herrlich.“