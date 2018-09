Heuer wird es eine Neuauflage vom „Neulengbacher Zehner“ geben. „Die Erstauflage ist voriges Jahr zu Weihnachten ausgegangen, jetzt müssen wir reagieren“, sagt Georg Brutschy, der Obmann der Aktiven Wirtschaft. Aktuell werde die Gutscheinmünze grafisch aufbereitet. Sie werde natürlich mit dem neuen Neulengbacher Logo gestaltet werden, so Brutschy. Von der Prägefirma gibt es bereits ein Angebot. „Es gibt sechs bis acht Wochen Vorlaufzeit zum Drucken, bis zur Weihnachtszeit müsste es sich also ausgehen“, so der AW-Chef.

Als großer „Renner“ gilt der Neulengbacher Zehner zwar nicht. „Aber er ist ein konstanter Begleiter und hat sich über die Jahre etabliert“, sagt Georg Brutschy. Die Münze werde gern als Geschenk gekauft, weil sie vielseitig verwendbar ist. Firmen würden gern ihre Mitarbeiter damit beschenken, so Brutschy.

Für Wirtschaftsstadtrat Gerhard Schabschneider ist die Gutscheinmünze, die bei den selbständigen Kaufleuten in der Stadt eingelöst werden kann, ein wertvoller Beitrag zur Zentrumsbelebung: „Man kann damit in allen Geschäften einkaufen, die Leitbetriebe machen alle mit.“

Die erste Auflage des Neulengbacher Zehners gab es zur Stadterneuerungsfeier im Jahr 2000. Insgesamt 10.000 Münzen wurden damals herausgegeben. Auch bei der zweiten Auflage soll diese Stückzahl produziert werden.