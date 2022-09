Die "Science Busters" traten auf

Monika und Karl Hintermeier haben wieder ein tolles Programm für die Bühne im Gericht auf die Beine gestellt. Am Freitag ging es los mit den "Science Busters", die aus Fernsehen und Podcast bestens bekannt sind und die in Neulengbach einen Einblick in ihre exklusive TV-Premiere gaben. Unter der Devise "Wer nichts weiß muss alles glauben" zeigten sie neue Nummern, neue Kostüme und neue Experimente.

