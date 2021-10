Direktor Johannes Hiller schreibt in der Pension ein Kinderbuch

„Die Abenteuer des kleinen Piraten Willie“ - so lautet der Titel des Kinderbuches, das der frühere BORG-Direktor Johannes Hiller geschrieben hat. Es handelt von sozialem Engagement, Menschlichkeit und Vertrauen, aber auch von Abenteuer und vom Glauben an das Wunderbare.

„Die Grundidee entstand vor vier Jahren, als mein Enkel und mein Großneffe vier Jahre alt waren“, erzählt Hiller. Die Mütter der Buben wollten nicht, dass sie Süßigkeiten in den Adventkalender gelegt bekamen, und so hatte Johannes Hiller die Idee, für jeden Tag im Advent eine Geschichte zu schreiben und diese Blätter in die Säckchen des Adventkalenders zu geben.

Jetzt in der Pension fand er Zeit, eine dieser Geschichten zu veröffentlichen. Ein Monat schrieb er an dem Abenteuer des 10-jährigen Willie, der als Sohn eines Piratenkapitäns auf seiner ersten Schifffahrt mit ungewöhnlichen Piraten viele Abenteuer erlebt. Die Illustrationen stammen vom Grafiker Johann Pumhösl.

„Das Buch ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet, auch zum Vorlesen - jeden Tag im Advent ein Kapitel“, so Johannes Hiller. Die Geschichten regen zum Mitfiebern an, lassen aber auch ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkommen.