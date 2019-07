„Wir haben Glück gehabt, wir haben quasi in letzter Minute alle Plätze füllen können“, freut sich Daniel Rauchecker über die drei neuen Zivildiener beim Roten Kreuz. Eine Woche vor dem Start wurde der letzte Platz vergeben.

Wie berichtet hatte das Rote Kreuz Probleme, ausreichend Zivildiener zu finden und kräftig die Werbetrommel gerührt. Das hat sich gelohnt: Mit Juli haben Patrick Bachmann, Thomas Rammel und Georg Zeilerbauer ihre Ausbildung zum Rettungssanitäter begonnen. Neun Monate werden sie beim Roten Kreuz Neulengbach tätig sein.

HTL-Absolvent Patrick Bachmann hatte in den ersten Tagen beim Zivildienst bereits seinen ersten Notarzt-Einsatz. „Dabei durfte ich das Team bei der Versorgung des Patienten unterstützen und zum ersten Mal eine Infusion vorbereiten. Zum Glück ist alles gut gegangen und der Patient konnte stabil im Krankenhaus übergeben werden“, berichtet Bachmann.

„Durch die Ausbildung zum Rettungssanitäter kann ich mir Wissen aneignen, das man später auch noch brauchen kann, um anderen zu helfen"

Er habe sich für den Zivildienst entschlossen, weil er eine sinnvolle Tätigkeit ausüben möchte, die ihm auch später im Leben noch weiterhilft: „Durch die Ausbildung zum Rettungssanitäter kann ich mir Wissen aneignen, das man später auch noch brauchen kann, um anderen zu helfen. Besonders spannend finde ich den Einblick den wir durch den Zivildienst in das Rote Kreuz und die Arbeitsabläufe im Hintergrund erhalten – also wie alles vom Anruf bei 144 bis zum Transport in ein Krankenhaus abläuft oder welche Zusatzangebote das Rote Kreuz noch hat.“

Georg Zeilerbauer hat nach dem Jus-Studium seinen Zivildienst gestartet. Er zeigt sich begeistert von der Ausbildung zum Rettungssanitäter: „Es ist ein Mix aus Theorie und Praxis, der einen optimal auf den Ernstfall vorbereitet.“

Thomas Rammel hat das BORG Neulengbach besucht. Er erwartet sich von der Zivildienst-Zeit, dass er Menschen helfen und durch die Ausbildung auch Leben retten kann.

Zivildiener besuchen 100 Stunden Theorie-Kurs und beginnen dann mit der 160-stündigen praktischen Ausbildung an der Bezirksstelle. Dabei fahren sie mit sogenannten „Praxisanleitern“ am Rettungsauto mit und bekommen alles ganz genau erklärt. Am Ende ist noch eine Prüfung zu absolvieren, um die Berufsausbildung zum Rettungssanitäter abzuschließen.