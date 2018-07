„Wir waren wie eine große Familie“, schwärmt Katrin Ivenz, die sich seit September 2017 im Freiwilligen Sozialjahr an der Bezirksstelle Neulengbach beim Roten Kreuz engagiert.

Vom Freiwilligen Sozialjahr erfahren hat die junge Mitarbeiterin bei einer Infoveranstaltung vom Roten Kreuz an ihrer Schule: „Ich war gleich von der Idee begeistert und habe mich angesprochen gefühlt“, erinnert sich Ivenz. Das Jahr bot Katrin Ivenz nicht nur die Möglichkeit etwas Neues auszuprobieren und ihre Zeit nach der Matura sinnvoll zu nutzen. Sie konnte auch viele Erfahrungen sammeln und vor allem den Umgang mit Menschen, oftmals älterer Generationen, erlernen.

„Wir waren wie eine große Familie“

Während ihrer Dienste entstanden oft neue Freundschaften, auch der Spaß kam nie zu kurz. Natürlich wurde Ivenz auch mit unbekannten Situationen konfrontiert, dazu meint sie aber ergänzend: „In meiner Ausbildung habe ich gelernt, diese Situationen zu meistern.“

Begeistert von ihren Erfahrungen beim Roten Kreuz, möchte Ivenz als Freiwillige bleiben und sich als Sanitäterin weiterbilden: „Ich freue mich schon darauf, bei gemeinsamen Diensten mit meinen Kollegen weiter Gutes zu tun und für die Leute da sein zu können.“

Als Ehrenamtlicher bleiben möchte auch Emil Huber, der von Oktober 2017 bis Ende Juni 2018 als Zivildiener beim Roten Kreuz tätig war.

„Auch wenn die Dienste anstrengend sein können, geht man am Ende des Tages mit dem guten Gefühl, geholfen zu haben, nach Hause“

Auch er bestätigt: „Der Umgang an der Dienststelle war immer sehr familiär und locker, man fühlt sich schnell als Teil der Mannschaft.“ Viele neue Freundschaften und „das gute Gefühl, etwas Sinnvolles in seiner Freizeit zu tun“, bewegen Huber dazu, nach seinem Zivildienst sich weiterhin freiwillig beim Roten Kreuz zu engagieren. Huber freut sich schon als Ehrenamtlicher mehr Verantwortung zu übernehmen und so den Menschen zu helfen. „Auch wenn die Dienste anstrengend sein können, geht man am Ende des Tages mit dem guten Gefühl, geholfen zu haben, nach Hause“, erzählt er zufrieden.