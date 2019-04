Im Gegensatz zur VP und zur SP steht bei den Grünen der Spitzenkandidat für die Gemeinderatswahl Anfang 2020 schon fest: Paul Mühlbauer wird als Nummer 1 ins Rennen gehen.

Politik sei in seiner Familie immer ein Thema gewesen, erzählt der 21-Jährige. Sein Großvater Hubert Mühlbauer war als Bürgermeister und Stadtrat in Neulengbach tätig. „Bei uns wurde immer über Politik diskutiert, das hat mich geprägt. Es hat immer eine Vielzahl an verschiedenen Positionen gegeben“, schmunzelt der junge Neulengbacher. Er ist seit etwa zweieinhalb Jahren bei den Neulengbacher Grünen dabei. Warum? „Weil ich mich dafür interessiere, wie Politik auf Gemeindeebene läuft.“

Als vor etwa einem Jahr Stadträtin Barbara Löffler erklärte, dass sie bei der kommenden Wahl die Liste der Grünen nicht mehr anführen möchte sei in ihm der Gedanke gewachsen, als Spitzenkandidat anzutreten: „Ich habe einmal abgewartet, ob es jemanden gibt, der länger bei den Grünen dabei ist und gern diese Position hätte. Da das nicht der Fall war, habe ich mich angeboten.“

„Wir sind alle sehr froh und einverstanden, dass Paul das machen möchte und es sich zutraut“

Sehr zur Freude des Teams: „Wir sind alle sehr froh und einverstanden, dass Paul das machen möchte und es sich zutraut“, betont Stadträtin Barbara Löffler, die Paul Mühlbauer schon als kleinen Buben gekannt hat: „Paul ist mit meinem Sohn in den Kindergarten gegangen“, verrät die Politikerin.

Der neue Spitzenkandidat der Grünen hat nach der Montessori-Volksschule in Eichgraben, die Hauptschule und das BORG in Neulengbach besucht. Jetzt studiert er Wirtschaftswissenschaften in Wien, lebt aber nach wie vor gern in Neulengbach: „Ich habe mich hier immer sehr wohl gefühlt. Neulengbach hat eine schöne geografische Lage und eine gute Größe. Die Stadt ist noch nicht so groß, dass sie unübersichtlich wird“, stellt Mühlbauer fest.

Der Wahlkampf bei den Grünen wird im Herbst beginnen. Vorher will der Jungpolitiker vermehrt in Gemeinderatssitzungen gehen und sich mit vielen Menschen austauschen. Sein größtes Anliegen sei der Klimawandel, erzählt er im NÖN-Gespräch: „Das Thema beschäftigt mich sehr. In der Rolle des Politikers möchte ich ein Auge auf Ökologie und Nachhaltigkeit haben. Bei Projekten muss man sich immer anschauen, ob sie ökologisch vertretbar sind und ob wir sie wirklich brauchen.“