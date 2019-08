Auch diese Woche gab es wieder viele Veranstaltungen für die Ferienspielkinder in Neulengbach:

Ferienspiel: Spaß am Sportplatz und am Bauernhof .

Der Verein ATSV Schönfeld und Verein KURT einen Nachmittag am Sportplatz in Schönfeld, der Eltern-Kind-Verein Neulengbach lud die Kinder in Kooperation mit art&wiese zum Raum-Wagen ein.

Bürgermeister Franz Wohlmuth und seine Familie luden die Kinder zu einem Besuch auf ihren Bauernhof ein. Dabei durften die Kinder ihrer Kletterkünste an der großen Strohburg unter Beweis stellen, die Tiere füttern und viel Neues über den Bauernhof erfahren. Der Verein Einfach L(i)ebenswert lud die Kinder zu einer Veeh-Harfen Schupperstunde ein. Der Polizei durfte ein Besuch abgestattet werden und auch einen Kurs zum Basteln von Einhörnern und Clowns gab es im Rahmen des Neulengbacher Ferienspiels.