Feuerwehr-Einsätze: Von Brandverdacht bis „gestrandetem“ Segelboot

So rief unter anderem starke Rauchentwicklung in der Tullner Straße die Einsatzkräfte auf den Plan, gebrannt hat „nur“ ein Griller, der für starke Verrauchung gesorgt hatte. Weiter ging es zu einer Fahrzeugbergung zwischen Schwertfegen und Murstetten, wo gemeinsam mit der zuständigen Feuerwehr Raipoltenbach ein Wagen aus einem Waldstück geborgen werden musste.

Ein Pkw landete im Wald, die Feuerwehr half. Foto: FF Neulengbach-Stadt

Außerdem wurden ein in einer Wiese neben der Kohlreithstraße steckengebliebener Pkw sowie ein verunfallter Kastenwagen und Pkw auf der A 1 geborgen. „Gestrandet“ ist ein Anhänger samt Segelboot auf der A 21, da dessen Zugfahrzeug mit Sommerreifen auf der Schneefahrbahn ins Rutschen gekommen war. Die Feuerwehr unterstützte den Lenker, sein Gespann auf den Pannenstreifen abzustellen, da ihm eine Weiterfahrt untersagt worden war.

Auch Unwettereinsätze standen am Plan: Wasser in einem Garten musste umgeleitet werden, um eine Überflutung des Hauses in der Tullner Straße zu verhindern. In der Haltfeldgasse und in der Kohlreithstraße galt es, Keller und Tiefgarage auszupumpen.

Die Feuerwehr wurde zu Unwettereinsätzen gerufen. Foto: FF Neulengbach-Stadt

Schließlich wurden die Kameraden noch zu einem Auffahrunfall am Autobahnzubringer gerufen, wo die Straße gereinigt werden musste.

„Diese Einsätze wurden durch 49 Einsatzkräfte in etwa 12 Arbeitsstunden abgearbeitet“, berichtet die Feuerwehr über die einsatzreiche Woche.

