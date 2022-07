Feuerwehr rettete Kätzchen aus Auto-Motorraum

Werbung

Beim Aussteigen auf dem Parkplatz eines Supermarktes bemerkte eine Frau, die mit ihrem Sohn zum Einkaufen gefahren war, leises Miauen aus dem Motorraum des Autos. Da sie um das Leben des Kätzchens fürchtete, wollte sie unter allen Umständen vermeiden, mit dem blinden Passagier an Bord weiter zu fahren und rief nach ein paar gescheiterten Bergeversuchen die Feuerwehr zu Hilfe.

Diese rückte mit 2 Fahrzeugen und 4 Mitgliedern an, bockte den Wagen auf, schraubte Abdeckungen ab, versuchte mit Stäben, den Eindringling in seinem Versteck aufzustöbern und schob der Reihe nach 8 Arme bis zu den Schultern in die freien Spalten des Wagenvorderteiles; erfolglos, der schwarze Lauser entzog sich erfolgreich dem Zugriff, ohne seine Rufe einzustellen. Erst mit einer List konnte man des Tieres habhaft werden: Absolute Stille wurde befohlen, ein Handy mit Katzenschreien aus dem Internet unters Auto gelegt, und plötzlich sauste das kleine Fellknäuel durch eine Öffnung in der Abdeckung hinter dem linken Vorderrad ins Freie.

Kevin Hofko und Larisse Rauter fingen den etwa 5 Wochen alten Kater ein und brachten ihn vorsorglich zur Tierarztpraxis Rosenhof. Tierärztin Ute Hagen untersuchte das Tier und stellte leihweise eine Transportbox und ein Katzenschüsserl sowie als Geschenk geeignete Nahrung zur Verfügung. Vorderhand befindet sich die Katze als Pflegekind bei der Feuerwehr. Kennt jemand eine Katze, vielleicht im Raum Raipoltenbach, die vor 5 Wochen geworfen hat, oder wird ein schwarzer Kater aus einem solchen Wurf vermisst?

