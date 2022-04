Werbung

Der Fotograf und Videograf Markus Berger plant einen Film über die Corona-Zeit. Arbeitstitel: „In der Stille“.

In diesem Reportagefilm möchte der Neulengbacher stimmige Landschaftbilder zeigen. „Ich möchte eine einzigartige Stimmung erzeugen, die diese graue Zeit widerspiegelt.“ Der Film soll aber auch zeigen, wie Menschen mit der Pandemie umgehen, was sie erlebt haben, was sich verändert hat. „Ich suche Menschen, die etwas Besonderes zu dieser Zeit sagen möchten, die zum Beispiel im Lockdown geheiratet oder sich beruflich verändert haben“, erzählt der Filmemacher. Auch Leute, die eine neue Lebenseinstellung zu dieser Zeit entwickelt haben, will Markus Berger zu Wort kommen lassen.

Wer bei dem Filmprojekt mitmachen möchte, möge sich an Markus Berger wenden: foto.mb@aon.at

