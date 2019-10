Mit einem lachenden und einem weinenden Auge empfing der praktische Arzt Peter Schmotz an seinem letzten Praxistag am Freitag seine Patienten in der Umseerstraße. Aber für die Patienten ändert sich nicht viel, denn seine Tochter Karin Demel übernimmt die Ordination.

Der Medizinalrat eröffnete seine Praxis am 1. Juli 1985, davor hatte er seit 1972 beim damaligen Landarzt Hans Will mitgearbeitet. Schmotz war 27 Jahre als Schularzt in Neulengbach tätig und 31 Jahre lang Gemeindearzt. Er hat es keine Minute bereut, Landarzt zu sein. „Das Schöne ist, dass man fast immer die gesamte Familie als Patienten begrüßen kann - von der Oma bis zum Enkerl“, blickt er auf viele schöne Jahre zurück.

Andrea Stoiser Daniela und Denise Rummel verabschiedeten sich von Peter Schmotz. Sie brachten ein kleines Geschenk vorbei.

Dennoch freut er sich schon auf den bevorstehenden Ruhestand, den er gemeinsam mit seiner Gattin Elisabeth genießen wird. „Jetzt haben wir dann endlich mehr Zeit zum Reisen und zum Garteln“, freut sich Schmotz, der auch sehr geschichtsinteressiert ist und hier mehr Aktivitäten setzen möchte. Nebenbei wird er nach wie vor zur Verfügung stehen, wenn seine Tochter Karin jemanden braucht, der schnell einspringt.

Obwohl es für Landärzte wegen der stetig ansteigenden Bürokratie nicht leichter wird, freut sich Karin Demel auf die bevorstehende Aufgabe. „Karin hat schon als Kind den Wunsch geäußert, dass sie einmal die Praxis übernehmen möchte“, erzählt Peter Schmotz, dessen Sohn in Oberösterreich ebenfalls eine Landarztpraxis betreibt.

Karin Demel, die im Krankenhaus Krems tätig war, steht ab Dienstag ihren Patienten in Neulengbach zur Verfügung. Am letzten offiziellen Arbeitstag von Peter Schmotz wurden die Patienten mit Kaffee und Kuchen verwöhnt.