Das „Heiss und Süß“ ist Vorreiter in Sachen rauchfrei und wurde jetzt als erstes Nichtraucher-Lokal in Neulengbach von der Stadtgemeinde mit einem Zertifikat ausgezeichnet. Auch eine Hinweistafel und Aufsteller mit dem Slogan „freiwillig rauchfrei“ überreichten die Gemeindepolitiker an Firmenchef Günter Heiss.

„Wir haben schon vor vielen Jahren den vorderen Teil des Lokals zum Nichtraucherbereich gemacht, seit dem Umbau im Jahr 2015 ist das ganze Lokal rauchfrei. Wir haben ein Signal gesetzt“, stellt Firmenchef Günter Heiss fest. Er hat mit der Umstellung gute Erfahrungen gemacht, auch wenn es am Anfang Gegenwind gab. Manche Gäste blieben aus, dafür kamen viele andere dazu.

„Günter Heiss hat ein Zeichen gesetzt“, lobt auch Bürgermeister Franz Wohlmuth den Gastronomen. Insgesamt fünf Lokale sind jetzt schon rauchfrei. Durch die Kampagne der Stadtgemeinde kommen im Jänner fünf weitere dazu, freut sich Gesundheitsstadträtin Beate Raabe-Schasching. Dass der Gemeinderat diese Kampagne heuer einstimmig beschlossen hat, freut die SP-Stadträtin ebenfalls: „Wir sind schlauer als die Bundesregierung, wir leben freiwillig rauchfrei vor.“