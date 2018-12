„Die Resonanz aus der Bevölkerung ist großartig“, zeigt sich Stadträtin Beate Raabe-Schasching zufrieden. Die Kampagne „freiwillig rauchfrei“ wirkt, vier Betriebe haben sich entschlossen, auf Nichtraucherlokale umzustellen.

Nachdem Günter Heiss von der Konditorei Heiss und Süss das Zertifikat erhalten hatte, weil er bereits seit drei Jahren sein Lokal als Nichtraucherlokal führt (die NÖN berichtete), wurden nun vier weitere Zertifikate von SP-Stadträtin Beate Raabe-Schasching und VP-Vizebürgermeister Alois Heiss übergeben. In Chen’s Restaurant, Genti‘s Kebap und Pizzeria, in der Kantine des SVN und im Weingartl ist ab sofort der Zigarettenkonsum nur mehr außerhalb der Räumlichkeiten gestattet.

Nicht mehr geraucht wir auch beim SVN. Das freut Vizebürgermeister Alois Heiss, Thomas Wirnsberger vom SVN, Stadträtin Beate Raabe-Schasching, Christa Mayer von Grafixound und Bürgermeister Franz Wohlmuth. | Gemeinde

Getrunken und gegessen wird nur mehr ohne blauen Dunst. „Die Mehrzahl der Gastronomen begrüßt meine Initiative in der Stadtgemeinde. Es gibt nur eine kleine Zahl an Raucher-Hardlinern, die sich aus persönlichen Gründen – selber Raucher oder aus strategischen Gründen – nicht umstellen trauen“, berichtet die zufriedene Stadträtin.

Chinesisches Essen ohne Qualm gibt es in Chen’s Restaurant, das freut auch Christa Mayer von Grafixound, Stadträtin Beate Raabe-Schasching, Jianmiao Sun und Vizebürgermeister Alois Heiss (v. l.). | Gemeinde

Damit gibt es derzeit in Neulengbach fünf „freiwillig rauchfrei“-Lokale, fünf weitere folgen ab 1. Jänner. „Wenn so viele mit gutem Beispiel vorangehen, bleibt zu hoffen, dass jene, die sich noch nicht so ganz drüber trauen, vielleicht im Laufe des nächsten Jahres auch noch dazukommen. Dazu dient ja unsere Kampagne des positiven Erwähnens und vor den Vorhang Bittens“, so die Stadträtin.

Auf den Nichtraucher-Zug aufgesprungen ist auch Petrit Thaqi von Genti‘s Kebap und Pizzeria. Vizebürgermeister Alois Heiss, Stadträtin Beate Raabe-Schasching und Christa Mayer von Grafixound überreichten das Zertifikat. | Gemeinde

Die Gemeinde wolle den Anstoß geben, entscheiden müsse jeder Wirt und jeder Gast für sich selbst, was ihm und seiner Gesundheit gut tue. „Es soll längerfristig eine gute Stimmung für rauchfreie Lokale entstehen und das zur Selbstverständlichkeit werden, dass schlussendlich auch die Unschlüssigen mitmachen.“