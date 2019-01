Der Friedhof soll erweitert werden, allerdings nicht wie ursprünglich geplant für herkömmliche Gräber, sondern für Naturbestattungen. Das wurde im Liegenschaftsausschuss einstimmig beschlossen.

„Wir denken schon länger über dieses Thema nach“, berichtet Liegenschaftsstadtrat Josef Fischer, denn: „Die Nachfrage nach Urnenbestattungen wird immer mehr. Und es gibt seit Längerem den Wunsch für eine Naturbestattungsanlage.“

In einer solchen Anlage wird die Asche der Verstorbenen in biologisch abbaubaren Urnen beigesetzt, zum Beispiel unter Bäumen.

In welcher Form es diese Naturbestattungen in Neulengbach geben soll, ist noch nicht fix, das ist Thema im Liegenschaftsausschuss. Fix ist der Standort: Auf dem freien Gemeindegrundstück zwischen Friedhof und B44 soll Raum für die alternative Bestattungsform geschaffen werden.

„Der nächste Schritt ist jetzt, dass wir beim Land die gesetzlichen Grundlagen klären und einen Einreichplan erstellen. Dann möchte ich alles im Ausschuss genau beraten“, führt Fischer aus. Im Jahr 2020 soll das Projekt budgetiert und umgesetzt werden.

Auf dem Neulengbacher Friedhof gibt es derzeit 60 Urnenplätze, in Ollersbach 30 und in St. Christophen 20. „Der Trend geht immer mehr in Richtung Urnenbestattung, dem möchte ich mich nicht verschließen“, so der Neulengbacher SP-Stadtrat.