Wegen schwerer Körperverletzung ist ein 27-Jähriger angeklagt. Beim Prozess am Landesgericht gibt er sich geständig. Am Parkplatz bei der Diskothek Till Eulenspiegel in Markersdorf hat er einem Kontrahenten ins Gesicht geschlagen, dieser war bewusstlos und erlitt eine Gehirnerschütterung.

„Ich wollte nur einem Freund helfen“, beteuert der Angeklagte. „Und da haben sie gleich einen Schlaggegenstand aus dem Auto geholt und damit jemandem ins Gesicht geschlagen. Ihnen ist schon klar, dass das die Nothilfe weit überschreitet?“, so die Richterin Alexandra Glösl. Er habe sich nicht anders zu helfen gewusst. „Ich wollte nur die Schulter treffen“, meint der Bosnier. Die Zeugen können nicht genau sagen, wie sich die Rauferei konkret abgespielt hat. Betrunken will aber keiner der Befragten gewesen sein, auch der Angeklagte gibt an „nur vier Bier“ konsumiert zu haben.

Über den 27-Jährigen aus dem Bezirk Tulln wird eine Haftstrafe von fünf Monaten verhängt. „Zwei Vorstrafen liegen vor, eine bedingte Strafe war nicht möglich. Sie haben eine schwere Verletzung ihres Kontrahenten in Kauf genommen“, begründet die Richterin.