NÖN: Wie oft geben Sie Konzerte? Und wo am liebsten?

Gandalf: Meine Haupttätigkeit ist vor allem das Komponieren und Produzieren meiner musikalischen Werke, deshalb wurden im Laufe meiner Karriere auch mehr als 30 Alben veröffentlicht. Konzerte gebe ich relativ selten, viele davon im Ausland, da meine Musik in vielen Ländern publiziert ist. Mein Favorit war lange Zeit Holland, da es dort ein besonders begeisterungsfähiges Publikum gibt.

Wie ist es zu dem Auftritt in Neulengbach gekommen? Haben Sie hier schon einmal gespielt?

Ich habe die Location im letzten Jahr anlässlich eines Konzerts von Ciunas besucht und sie hat mir gleich gut gefallen. Der Veranstalter Karl Hintermeier und seine Frau Monika haben mich dann auch gleich gefragt, ob ich bereit wäre im Rahmen des von ihnen erstellten Programms aufzutreten.

Sie spielen mit Peter Aschenbrenner, Agnes Milewski und Christian Strobl. Was genau erwartet die Zuhörer?

Es wird eine bunte Mischung aus meinen Werken geben, Klavier, Gitarre, diverse Flöten und Percussion mit Einflüssen aus Klassik bis worldmusic. Mit Peter spiele ich ja schon seit vielen Jahren zusammen und auch mit meinem Sohn. Er stand schon mit mir auf der Bühne, als er 13 Jahre alt war, und wir haben auch ein paar ältere Stücke aus der Schatzkiste hervorgeholt. Agnes Milewski fügt als Special Guest mit ihrer wunderbaren Stimme dem Ganzen noch eine besondere Note hinzu.

Worauf freuen Sie sich bei dem Auftritt in Neulengbach am meisten?

Ich freue mich auf ein begeistertes Publikum, darunter werden auch viele liebe Bekannte und langjährige Fans sein und natürlich Familie.

Sie haben bereits viele Tonträger veröffentlicht, haben aber auch schon als Autor Erfahrung. Was sind Ihre nächsten Projekte? Woran arbeiten Sie gerade?

Zur Zeit arbeite ich an einem neuen Album, das noch mehr in Richtung Worldmusic geht. Es macht Spaß immer wieder neue Dinge auszuprobieren. Parallel dazu schreibe ich an meinem zweiten Roman, nachdem ich im Zuge meiner Autobiografie vor einigen Jahren meine Liebe zum Schreiben entdeckt habe. Die Musik kommt ja zumeist ohne Worte aus.