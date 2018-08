Stolz und mit Freude präsentiert Felix Hechtl einen seiner Gemüsekörbe, gefüllt mit erntefrischen, knackigen Gurken, Kohlrabis, Zucchini, Karotten und Paradeisern: „Ich möchte den Menschen zeigen, dass es auch regional eine enorme Vielfalt an Gemüse gibt.“ Der Neulengbacher hat sich nach einigen Jahren Gemüseanbau im Garten heuer im Frühjahr an das Experiment „Gemüseanbau am Acker“ gewagt.

Auf einer Feldfläche von 2.000 Quadratmetern gedeihen 80 verschiedene Gemüsesorten, angefangen von Paradeisern über weiße und rote Rüben, Melanzani in mehreren Farben, Karotten bis hin zu Schwarzwurzeln. Auch das Wintergemüse soll in Zukunft eine große Rolle spielen. „Ich bekomme sehr viel positives Feedback“, erzählt der engagierte Student, der neben der Pflege und Ernte seines kleinen Gemüsereiches jetzt auch noch die Abschlussarbeit zum Bachelorabschluss zu bewerkstelligen hat.

Was hat den 25-Jährigen zu diesem Schritt bewogen? „Ich wollte ein positives Impact auf unserer Erde setzen. Viel werde von der negativen Beeinflussung bis Zerstörung unseres Planeten geschrieben, sagt Hechtl, „Ich wollte dagegen ankämpfen und etwas Positives machen, wollte anpacken und mit Händen arbeiten.“ Sich mit Positivem zu beschäftigen bringe auch sehr viel Positives hervor, so der junge Mann.

Alles, was in seinem kleinen Refugium wächst und erntereif ist, wird frisch in Kisten gepackt. Die Vermarktung erfolgt über mehrere Schienen: „Im SpeiseLokal in der Neulengbacher Wienerstraße gibt es jeden Dienstag meine Gemüsekisten auf Vorbestellung zu kaufen und ich liefere auch an Privatpersonen.“ Die Lieferung erfolgt dann auch schon einmal mit einem Holzleiterwagerl.

Wetter ist ein großer Faktor

Derzeit sei seine Arbeit eine Art Experimentierphase mit Fokus auf Handarbeit. „Ich arbeite aber nicht wie vor hundert Jahren, sondern setze auf effiziente, kleine Arbeitsgeräte, die ergonomisches und ökonomisches Arbeiten erlauben“, stellt der junge Neulengbacher fest. Beispielsweise leistet eine Salaterntemaschine gute Dienste, die durch einen Akkuschrauber angetrieben wird. Die Arbeit insgesamt macht dem Neulengbacher viel Freude, es sei aber auch eine Herausforderung, immer genügend und auch nicht zu wenig Gemüse bereit zu haben, sagt Hechtl, „auch das Wetter ist ein großer Faktor.“

Felix Hechtl ist auf der Suche nach einem geeigneten Feld zum Pachten, bis zu einem Hektar groß, mit Wasser- und Stromanschluss und mit Anbindung an eine Zufahrtsstraße.

„In zwei, drei Jahren möchte ich 50 bis 100 Kisten Gemüse wöchentlich verkaufen und sollte dann auch von den Einnahmen leben können“, hofft der engagierte junge Mann (www.kulturgemüse.at).