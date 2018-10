Auch Bürgermeister Franz Wohlmuth war voller Freude über das fertiggestellte Projekt, er dankte Grundnachbarn und Wasserverband für das Einvernehmen und damit für die Möglichkeit zur Errichtung des Parks. „Wichtig war uns vor allem, dass alle Geräte möglichst lange halten“ , so der Ortschef.

Mehrere Fitnessparks wurden im Vorfeld von Stadträtin Maria Rigler, Bürgermeister Franz Wohlmuth und Neukom-Chef Manfred Korntheuer mit Team besucht, um Ideen zu holen. Die Planung erfolgte durch Neukom, Unterbau der Geräte und Anlage der Grünflächen erledigten die Mitarbeiter des Bauhofes unter der Leitung von Harald Hirschmüller, finanziert wurde das Projekt aus Geldern von Leader, Dorferneuerung und Stadtgemeinde.

Für Staunen und Bewunderung zugleich sorgte Outdoor-Fitnesstrainer David Herzog. Der durchtrainierte Neulengbacher schwang sich mit sportlicher Leichtigkeit von einem Gerät zum anderen und hatte wertvolle Tipps parat.

Am Freitag, 12. Oktober, ist er von 13 bis 14 Uhr vor Ort, am Freitag, 19. Oktober, steht er den Besuchern des Fitnessparks von 15 bis 16 Uhr mit Rat und Tat beiseite und gibt Tipps zum richtigen Training an Tampolin, Gleichgewichtstrainer, Balancebalken und am Multifunktionsgerät.